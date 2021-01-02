Днем в субботу, 2 января, Новосибирск окутал густой смог. Жители города жалуются, что на улице нечем дышать.— Пробок нет, на автомобили загрязнение уже не свалить.— С улицы домой приходишь, и одежда гарью воняет.— Главное — закрыть окна и не выходить на улицу, — пишут в соцсетях новосибирцы.Дежурный синоптик Новосибирского Гидрометцентра пояснила, что дышать грязным воздухом придется еще несколько дней.— Мороз всегда способствует скоплению дыма и смога, потому что холодный воздух не дает вредным примесям подниматься вверх. У нас сохраняется аномально холодная погода до 6 января , кроме того, в это время активно работают ТЭЦ. Так что дымка будет висеть и в ближайшие дни, — сообщили КП-Новосибирск в Гидрометцентре.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru