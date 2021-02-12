Полиция отказала в уголовном деле новосибирской общественнице, которой угрожали расправой над ее дочкой

Помощница уполномоченной по правам детей Новосибирской области Анна Тажеева. Фото: личный архив.

Новосибирской общественнице Анне Тажеевой, которой присылали угрозы расправы над ее дочкой-школьницей, отказали в возбуждении уголовного дела.

— В ходе проверки установлено, что конфликтов у Тажеевой Анны ни с кем не было, кто может писать в социальных сетях угрозы, пояснить не может. После сообщения о расправе других угроз в ее адрес высказано не было, — сообщили в ГУ МВД.

Также в полиции выяснили, что у дочери Анны хорошие отношения с соседями. и в школе, хоть отношения с одноклассниками натянуты, также ни с кем нет конфликтов.

— Угроза, высказанная словесно и ничем не подкрепленная, не является реальной. Из-за отсутствия реальности угрозы отказано в возбуждении уголовного дела, — заключили в полиции.

Напомним, сообщение от анонимного отправителя под ником «Алеша Попович» Анна Тажеева получила 4 декабря 2020 года. Слова в послании не на шутку перепугали сибирячку. У Анны был повод опасаться: она выиграла в социальном ток-шоу «Миллион на мечту» эквивалентную названию сумму. После этого у правозащитницы появились завистники, в основном незнакомые люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жди меня, тварь!»: новосибирской общественнице, выигравшей миллион, угрожают расправой над ее дочкой

Анна Тажеева получила жуткое сообщение с угрозами в социальной сети (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru