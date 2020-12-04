«Жди меня, тварь!»: помощнице уполномоченной по правам детей в Новосибирской области угрожают расправой над ее дочкой

Помощница уполномоченной по правам детей Новосибирской области Анна Тажеева. Фото: личный архив.

Вечером в пятницу, 4 декабря, помощнику уполномоченного по правам детей Новосибирской области пришло страшное сообщение с угрозами в соцсети «В контакте». Прислали его с аккаунта незнакомого Анне мужчины под ником «Алеша Попович»: слова в послании не на шутку перепугали сибирячку.

— Я про тебя все знаю, где ты живешь, что у тебя есть дочь, рано или поздно, когда я захочу, я сначала твою дочь поймаю и изнасилую бейсбольной битой, кусочками раздроблю…..и, конечно, запишу все это на камеру и пришлю тебе. А потом эта учесть постигнет и тебя, жди, тварь, — написал в личном сообщении Анне Тажеевой незнакомец.

Такое сообщение получила сибирячка. Фото: предоставлено Анной Тажеевой.

Сибирячка-правозащитница тут же сообщила о произошедшем в полицию.

— Честно сказать, я испугалась. Написала заявление, сейчас еду домой. Обещали завтра прислать участкового. Дочери ничего не говорила. Учителю ее написала, что она в школу не придет. Сначала ведь нужно разобраться со всем этим, — говорит Анна.

Женщина не исключает, что какое-то время ей теперь придется усилить меры безопасности, особенно в отношении дочки. Никаких подозрений на то, кто мог бы так резко поступить, у Тажеевой на данный момент нет.

— Да, я публичная личность. На федеральных каналах я открыто заявляла о том, что история всех этих детей, чьи права я защищаю, началась с моего личного опыта и в школе моего ребенка, — рассуждает Анна. — В моих социальных сетях для посторонних людей все семейные фотографии закрыты. Этот человек, видимо, отследил меня по моей общественной работе.

В последнее время Анна занималась разбирательством и помощью детям в истории со школьными поборами в Сочи, откуда на днях вернулась из командировки.

Общественница теперь вынуждена защищать своего ребенка. Фото: предоставлено Анной Тажеевой.

Правозащитница работает не только в Новосибирске. Тажеева выиграла в социальном ток-шоу федерального телеканала «Миллион на мечту» эквивалентную названию сумму и теперь помогает попавшим в сложную ситуацию несовершеннолетним и их родителям по всей стране. Она точно не ожидала, что защита детей станет поводом для подобных угроз.

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