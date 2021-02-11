В Новосибирске женщина обожгла глаз кислотой на работе

Сибирячка попала в больницу с химическим ожогом глаза из-за кислоты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сибирячка попала в больницу с химическим ожогом глаза из-за кислоты. Произошел инцидент 5 февраля.

— Утром 5 февраля в областную больницу была доставлена 54-летняя женщина с химическим ожогом второй степени правого глаза. Травму сибирячка получила на работе: на предприятии ей в глаз попала кислота, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как под Новосибирском трехлетняя девочка получила химический ожог глаз из-за лака для ногтей. Инцидент произошел 25 ноября 2020 года. Малышка играла с лаком, и во время игры он случайно попал ей в глаза. Девочку доставили в больницу.

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