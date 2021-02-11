Следователи заинтересовались невыплатами зарплаты уволенным работникам «Сибмоста»

Следователи заинтересовались жалобами работников «Сибмоста» о невыплате заработной платы после увольнения. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи заинтересовались жалобами работников «Сибмоста» о невыплате заработной платы после увольнения. Сейчас по данному факту проводится проверка.

— Появилась информация о том, что не менее 10 бывшим работникам АО «Сибмост» после увольнения в полном объеме не выплачена заработная плата за период октября 2020 года, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — По данному факту организована доследственная проверка. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, жалобы сибиряков заинтересовали и областную прокуратуру. В ведомстве отмечали, что уже несколько лет следят за соблюдением трудового законодательства на данном предприятии. Ранее, после мер прокурорского реагирования, работникам общества выплатили задолженность по зарплате в размере свыше 200 миллионов рублей.

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