Прокуратура проверит жалобы сотрудников «Сибмоста» о невыплате зарплаты

Областная прокуратура взяла на контроль вопрос восстановления трудовых прав работников «Сибмоста».
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Областная прокуратура взяла на контроль вопрос восстановления трудовых прав работников «Сибмоста». Напомним, сибиряки жалуются на то, что им не выплатили зарплату после увольнения.
— В зоне внимания прокуратуры находятся вопросы оплаты труда работникам организации, законность действий арбитражного управляющего и службы судебных приставов, — пояснили в прокуратуре по Новосибирской области.
В ведомстве также отметили, что последние 4 года прокуратура следит за соблюдением трудового законодательства на данном предприятии. Ранее, после мер прокурорского реагирования, работникам общества выплатили задолженность по зарплате в размере свыше 200 миллионов рублей.
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