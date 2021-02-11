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Общество

Прокуратура проверит жалобы сотрудников «Сибмоста» о невыплате зарплаты

Вопрос находится на контроле ведомства
Галина СИМОНОВА
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Областная прокуратура взяла на контроль вопрос восстановления трудовых прав работников «Сибмоста».

Областная прокуратура взяла на контроль вопрос восстановления трудовых прав работников «Сибмоста».

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Областная прокуратура взяла на контроль вопрос восстановления трудовых прав работников «Сибмоста». Напомним, сибиряки жалуются на то, что им не выплатили зарплату после увольнения.

— В зоне внимания прокуратуры находятся вопросы оплаты труда работникам организации, законность действий арбитражного управляющего и службы судебных приставов, — пояснили в прокуратуре по Новосибирской области.

В ведомстве также отметили, что последние 4 года прокуратура следит за соблюдением трудового законодательства на данном предприятии. Ранее, после мер прокурорского реагирования, работникам общества выплатили задолженность по зарплате в размере свыше 200 миллионов рублей.

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