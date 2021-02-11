Видео, как в Новосибирске охранник схватил школьника и прижал его к полу, появилось в сети

Потасовку засняли на видео другие школьники. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске потасовка школьного охранника и одного из учеников попала на видео, позже ролик появился в сети. Произошел конфликт в школе №211 в Калининском районе.

На кадрах ролика видно, как мужчина сначала пытается удержать вырывающегося мальчика, а потом прижимает его к полу и удерживает руками. Начало конфликта на видео не попало, поэтому остается неясным, что стало причиной такой реакции охранника. Но есть предположение, что мужчина до этого разнимал драку детей.

В комментариях под роликом, который школьники опубликовали в паблике Вконтакте, многие ученики этой школы оказались поражены случившемся. Они пишут, что раньше такого в их учебном учреждении не происходило.

Сейчас инцидентом уже заинтересовались прокуратура и следственный комитет, по данному факту проводится проверка.

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