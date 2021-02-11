«Я ничего не сделал!»: в Новосибирске школьный охранник жестоко задержал ученика

В соцсетях появилось видео конфликта школьного охранника с одним из детей. Фото: Кадр из видео

В соцсетях появилось видео потасовки школьного охранника с одним из учеников. Ролик был опубликован учениками новосибирской школы №211 в Калининском районе.

Начало конфликта на видео не попало, поэтому остается неясным, что стало причиной такой реакции охранника. Но есть предположение, что мужчина до этого разнимал драку детей.

На кадрах же видно, как охранник сначала пытается удержать вырывающегося школьника за руку, а потом и вовсе кидает его на пол. Мальчик продолжает вырываться и пытается убежать, однако мужчина догоняет его и снова опрокидывает на пол. Ребенок кричит: «Я ничего не сделал!». Потом к школьнику и охраннику подходит женщина — судя по всему, одна из учительниц — и уводит мальчика оттуда.

Инцидентом уже заинтересовались правоохранители.

— Прокуратура Калининского района организовала проверку сообщений о нарушении прав ученика средней общеобразовательной школы №211. По имеющейся информации, между учеником школы и охранником возник конфликт, в ходе которого были нарушены права несовершеннолетнего. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании, охранной деятельности, а также о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, — пояснили КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области.

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