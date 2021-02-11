В министерстве спорта объяснили, почему читинских спортсменов кормили меньше остальных

Вот так выглядит рацион питания спортсменов из Читы. Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010867306531

В областном министерстве физкультуры и спорта ответили на жалобы юных биатлонистов из Читы, приехавших в Новосибирск на соревнования. Ребята рассказывали о том, что здесь их рацион питания оставляет желать лучшего, в сравнении с меню других спортсменов.

— На основании пояснения директора ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону» Александра Никифорова министерство сообщает, что сметная стоимость питания спортсменов в столовой составляет 650 рублей в день при проведении тренировочных сборов или соревнований. По письму представителя команды Забайкальского края, 6 — 8 февраля команда питалась из расчета 650 рублей в день, 9 — 13 февраля питается из расчета 350 рублей в день в соответствии с командировочными согласно представленной представителем команды смете на командирование, — пояснили в министерстве.

Напомним, об этой истории КП-Новосибирск рассказал председатель комиссии по вопросам культуры и гармонизации межнациональных отношений Общественной палаты Забайкальского края Александр Кибалин. Фотографии скудного завтрака спортсменов он выложил на своей странице в «Фейсбуке».

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