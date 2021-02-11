«Дают только кашу и хлеб»: биатлонисты из Читы пожаловались, что их мало кормят на соревнованиях в Новосибирске

Спортсменов из Читы кормят очень скудно. Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010867306531

В Новосибирске юных биатлонистов из Читы ограничили с питанием на соревнованиях. С 6 февраля в столице Сибири проходит первенство Сибирского федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 15-18 лет. Выяснилось, что читинских спортсменов кормят меньше, чем остальных.

— Дети приехали на соревнования школы биатлона Забайкальского края. У них суточное пропитание, завтрак и ужин, — 350 рублей. Так было 20 лет назад, так остается до сих пор. А сейчас из-за морозов под -30 соревнования даже не проводятся. Юноши и девушки из других городов питаются на 650 рублей. Их кормят вдобавок к каше и хлебу мясом и фруктами, а у нас только каша, чай и хлеб. Я об этом от других спортсменов узнал, — рассказал КП-Новосибирск председатель комиссии по вопросам культуры и гармонизации межнациональных отношений Общественной палаты Забайкальского края Александр Кибалин.

Фотографии скудного завтрака спортсменов Кибалин выложил на своей странице в «Фейсбуке». По его словам, подросткам приходится покупать себе еще еды, чтобы не проголодаться.

— Дети жертвуют своим здоровьем, а сил им набраться неоткуда, — посетовал Александр Кибалин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru