Следователи начали проверку после потасовки охранника с учеником в новосибирской школе

Следователи проверят новосибирскую школу №211, где охранник жестоко задержал ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи проверят новосибирскую школу №211, где охранник жестоко задержал ребенка. Напомним, произошедшее засняли на видео другие ученики, позже ролик попал в сеть. Начало конфликта на видео не попало, поэтому остается неясным, что стало причиной такой реакции охранника.

— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас проверку по данному факту проводит также прокуратура Новосибирской области.

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