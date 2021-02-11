Новосибирец сорвался с крыши магазина, когда чистил снег

В Новосибирске мужчина попал в больницу, после того как упал с крыши магазина, когда чистил снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске мужчина попал в больницу, после того как упал с крыши магазина, когда чистил снег. Инцидент произошел 5 февраля. Тогда сибиряк сломал ребро, однако в больницу он попал только спустя несколько дней.

— 36-летнего мужчину доставила в больницу в Академгородке скорая помощь днем 10 февраля. У него диагностировали перелом ребра. Сам сибиряк пояснил, что травму получил еще 5 февраля, когда чистил снег с крыши торгового павильона и упал, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о ЧП, произошедшем в декабре прошлого года в городе Обь. Там на строительстве склада чуть не произошла трагедия. С 12-метровой высоты упал 42-летний рабочий. Мужчина находился на подъемнике, как вдруг полетел вниз. Несмотря на множественные переломы после падения, он выжил. Сибиряка госпитализировали в больницу.

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