«Там высота была в три этажа»: под Новосибирском 42-летний строитель упал с подъемника и выжил

Строитель упал с 12-метровой высоты и выжил. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Обь, что под Новосибирском, на строительстве склада чуть не произошла трагедия. С 12-метровой высоты упал 42-летний рабочий. Это произошло 11 декабря.

Мужчина находился на подъемнике, как вдруг полетел вниз. Несмотря на множественные переломы после падения, он выжил. Мужчину госпитализировали в больницу.

— Врачи диагностировали у строителя перелом ребра, бедра, а также у него проломлена голова,- рассказал КП-Новосибирск источник. — Он упал с высоты третьего этажа.

Почему рабочий упал с подъемника, предстоит выяснить полицейским.

Напомним, ранее, 10 декабря, в Калининском районе Новосибирска каменщик оступился и рухнул в шахту лифта с высоты 4 метров. От полученных травм мужчина погиб. Это произошло на строящемся объекте по улице Тюленина.

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