Опека решила оставить ребенка 14-летней новосибирской школьнице, которая родила от соседа

Восьмиклассница из Новосибирска стала мамой 8 февраля 2021 года. Фото: Никита МАНЬКО

В областном министерстве труда и соцразвития рассказали, как будут помогать 14-летней школьнице из Новосибирска, родившей ребенка. В опеке утверждают, то забирать ребенка у нее не планируют. Напомним, восьмиклассница из Новосибирска стала мамой 8 февраля 2021 года — она родила дочку. Отец ребенка — ее 22-летний сосед, сейчас он сидит в тюрьме. А юная мама боится, что ее могут разлучить с малышкой.

— По информации органа опеки, вопрос об отобрании ребенка из семьи не рассматривается. Сейчас администрация муниципального района оказала семье содействие в приобретении принадлежностей для новорожденного. С молодой мамой работает психолог, — пояснили в областном министерстве труда и соцразвития.

После выписки из роддома специалисты социальной сферы помогут сибирячке оформить необходимые документы на ребенка. Министерство будет и в дальнейшем контролировать как идут дела у юной мамы и ее семьи.

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