В Новосибирске следователи ищут мужчину, который избил детей, сломавших снеговика

В Следственном комитете организовали проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске следователи начали проверку после случая на улице Киевской, где мужчина избил двух 12-летних мальчиков за то, что они сломали снеговика.

— По данным следствия, около 17:00 7 февраля двое подростков повредили снеговика. Это увидел мужчина, проезжавший на автомобиле мимо, который подошел к детям и нанес им удары. Будет проведена уголовно-процессуальная проверка по факту хулиганства с применением насилия к гражданам, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Следователи устанавливают все события, причину конфликта и личность мужчины.

Напомним, инцидент произошел возле школы № 45 в Ленинском районе. Всю историю пострадавшие подростки рассказали родным через несколько дней. Все попало на камеры наблюдения: на кадрах видно, как мужчина хватает детей за шиворот, бьет их по лицу и швыряет в снег.

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