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Происшествия

В Новосибирске мужчина избил детей, сломавших снеговика, и попал на видео

Теперь родители пострадавших мальчиков собираются обратиться в полицию
Галина СИМОНОВА
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