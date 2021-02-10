В Новосибирске мужчина избил детей, сломавших снеговика, и попал на видео

В Новосибирске мужчина избил двух подростков за то, что те сломали снеговика. Инцидент произошел в воскресенье, 7 февраля. Однако мальчишки рассказали родными о случившемся только спустя несколько дней.— У моего 12-летнего брата синяки на лице и голове, было даже, что сознание терял. Но всю историю о том, откуда у него такие травмы, он нам рассказал только сегодня, 10 февраля. Ему стыдно было, не хотел, чтобы мы узнали, что его кто-то избил, — рассказала КП-Новосибирск Виолетта, старшая сестра пострадавшего мальчика. — В общем, случилось вот что: они с другом-ровесником гуляли недалеко от школы №45, ну и так вышло, что сломали там снеговика. После этого к ним вылетел взрослый мужчина и начал избивать! Попытки мальчиков отбиться его только сильнее злили. Мы завтра поедем снимать побои и писать заявление в полицию, а родители другого мальчика это уже сделали.В полиции КП-Новосибирск пояснили, что сегодня подобных заявлений в Ленинский отдел полиции не поступало, может быть, взрослые написали заявление в другой райотдел. Редакция КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы разобраться в случившемся.Добавим, что инцидент попал на видео камеры наблюдения, позже ролик оказался в сети. На его кадрах видно, как взрослый мужчина хватает двоих детей за шиворот, бьет их по лицу и даже швыряет о землю.КП-Новосибирск будет следить за дальнейшим развитием событий. Если вы являетесь очевидцем произошедшего или знаете подробности случившегося, свяжитесь с редакцией по номеру телефона 8-923-145-11-03.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru