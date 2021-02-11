В Новосибирске прокуратура начала проверку после ДТП, где пострадали 5 пассажиров маршрутки

В аварии пострадали 5 пассажиров маршрутки № 324. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску.

В прокуратуре Новосибирска начали проверку после аварии с маршруткой и грузовиком, которая случилась вечером 10 февраля.

— Прокурор Новосибирска Роман Сивак организовал проверку в связи с ДТП в Ленинском районе. Предварительно установлено, что в результате ДТП с участием трех автомобилей, в том числе пассажирского маршрутного автобуса №324, пострадали три человека. Прокуратура оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, авария произошла на Толмачевском шоссе. По данным ГИБДД, на дороге столкнулись грузовой «Mercedes» и маршрутный автобус № 324. Пять пассажиров маршрутки получили травмы, их увезли в больницу.

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