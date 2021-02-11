Под Новосибирском 58-летний мужчина покончил с собой после смерти жены

Мужчина покончил с собой в гараже. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В поселке Листвянский в Искитимском районе покончил с собой 58-летний мужчина. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Все произошло 5 января около 11 часов утра. Житель поселка покончил с собой в гараже возле своего дома. Тело нашла в гараже его 60-летняя двоюродная сестра. Известно, что в октябре 2020 года у мужчины умерла жена, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, ранее в Новосибирске покончил с собой житель улицы Толбухина. Его тело обнаружили под балконом многоэтажки.

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