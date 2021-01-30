В Новосибирске покончил с собой 33-летний мужчина

Тело сибиряка нашли под балконом многоэтажки. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске на улице Толбухина случилось ЧП: возле многоэтажки нашли тело 33-летнего мужчины, который покончил с собой. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Это произошло 28 января около 14:30. Тело обнаружено под балконом. Мужчина состоял на учете у психиатра, ранее высказывал намерения покончить с собой. Изъяты записи с места видеонаблюдения, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, ранее в Новосибирской области дрон обнаружил тело мертвой 62-летней женщины. Точную причину гибели пенсионерки установит судебно-медицинская экспертиза.

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