В Новосибирске за выходные выпала десятидневная норма снега

За два дня выпало 9 мм осадков - треть от месячной нормы. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске на выходных выпала декадная норма снега. На его очистку привлекли максимальное количество техники. Об этом журналистам рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в четверг, 11 февраля.

— За двое суток выпала норма осадков за 10 дней — 9 миллиметров. Столько снега в короткое время — серьезная задача для коммунальных служб. Сегодня на уборку отправлено максимальное число самосвалов, не только наших ДЭУ, но и привлеченная техника из подрядных организаций. За потеплением резко наступили морозы до -30 — это создает трудности для уборки, потому что наст замерзает на проезжей части и тротуарах, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на часе прессы.

Справляться со снегом помогает реагент «Бионорд». Анатолий Локоть также проверит, как убирают снег в Советском районе.

Напомним, в Новосибирске снег не только мешает проехать автомобилистам, но и травмирует пешеходов. Так, за минувшие выходные от снега, упавшего с крыш, пострадали 4 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Анатолий Локоть: «Было 25 случаев падения снега с балконов и крыш»

Об этом глава города рассказал слушателям Радио «Комсомольская правда» — Новосибирск (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru