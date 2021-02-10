Мэр Анатолий Локоть: «Было 25 случаев падения снега с балконов и крыш»

Анатолий Локоть ответил на вопросы радиослушателей. Фото: Михаил ДОКУКИН

В среду, 10 февраля, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» побывал мэр Анатолий Локоть. Один из важных вопросов, который слушатели задали главе Новосибирска, был об уборке снега и сосулек.

- В выходные все коммунальные организации и представители администраций были на улицах, ходили с контролем уборки снега: была оттепель, и мы понимали всю ответственность, - прокомментировал Радио «Комсомольская правда» Анатолий Локоть. - Тем не менее, 25 случаев было зафиксировано падения снега, сосулек с каких-то поверхностей, где-то 15 из них - с балконов.

Увы, без пострадавших не обошлось: травмы получили 4 человека, к счастью, серьезно никто не пострадал.

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