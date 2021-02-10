Прокуратура проверила новосибирскую аптеку, отказавшуюся продавать 92-летнему ветерану лекарство по рецепту

Дедушке отказывались продавать лекарство из-за ошибки в рецепте. Фото: Тимур ХАНОВ

Областная прокуратура провела проверку после того, как в Новосибирске 92-летнему пенсионеру не продали лекарство в аптеке. Напомним, произошел инцидент 16 января 2021 года: мужчина пришел в аптеку, чтобы купить себя необходимый препарат. Рецепт у него с собой имелся, однако в аптеке посчитали, что он был выписан с нарушениями требований минздрава — на документе не был указан почтовый индекс медорганизации. И лекарство дедушке отказывались продавать до того момента, пока он не сходил в больницу и не исправил на документе все неточности.

— Проверка показала, что отказ в продаже ветерану препарата был незаконным (формальным), поскольку предъявленный рецепт содержал штамп организации с указанием полного адреса выдавшего его учреждения и соответствовал требованиям законодательства, — пояснили в областной прокуратуре.

Руководителю аптечной сети прокуратура внесла представление с требованием не допускать подобных нарушений впредь. Кроме того, всех виновных лиц должны будут привлечь к дисциплинарной ответственности

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если мы неправы — извинимся!»: в аптеке объяснили, почему не продали 92-летнему новосибирцу лекарство, хотя он показал рецепт

В бланке оказался не написан почтовый индекс клиники, которая выписала препарат. Поведение провизора осуждают в соцсетях, а в деле обещает разобраться депутат (подробнее)