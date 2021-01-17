В Новосибирске 92-летнему больному отказали в муниципальной аптеке в продаже важного препарата. Хотя пенсионер показал аптекарю рецепт. О странной ситуации рассказала на своей странице общественница Дарья Макарова, именно с ее дедушкой случилась эта история вечером 16 января.— Беда пришла откуда не ждали. В аптеке муниципальной аптечкой сети не продали 92-летнему пациенту необходимый рецептурный препарат, ссылаясь на то, что на бланке рецепта в синем штампе организации, выписавшей рецепт, нет индекса. Речь о почтовом индексе, друзья. Почтовый адрес указан, а вот индекса нет. Причем я погуглила, нет особенного требования к необходимости указывать индекс. На штампе указано: г. Новосибирск 90! Этого более чем достаточно, но не для муниципальной сети, — написала в «Фейсбуке» сибирячка. — Они заставили 92-летнего человека мучиться без необходимого ему препарата.«Комсомолка» связались с самой Дарьей: она заверила, что ситуацию просто так не оставит:— Я полагаю, что в клинике не идиоты работают и знают, как оформляется рецептурный штамп. А вот в муниципальной аптеке почему-то не знают. Я обязательно доеду до этой аптеки и с ними разберусь, — эмоционально реагирует Дарья.Пользователи соцсететей встали на сторону общественницы:— Это как вообще?! Господи, абсурднее некуда!— Ситуация действительно кажется странной. В понедельник надо будет разобраться. Займусь, — откликнулась в комментариях и Наталья Пинус, депутат Совета депутатов города Новосибирска.А вот в Муниципальной аптечной сети обвинять во всем сотрудника не спешат:— Оформлен рецепт был неверно: в юридическом адресе клиники должен быть указан индекс — это не новшество. И есть виды рецептов, по которым это правило нарушать ни в коем случае нельзя. Наверняка провизором были даны рекомендации переоформить выданный пожилому человеку рецепт, — пояснила КП-Новосибирск Марина Кочерова, директор муниципального предприятия г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть». — Пациенту мы готовы будем дать комментарий в понедельник. Перед этим мы обязательно проведем дополнительные консультации с контролирующими органами. Если мы превысили свои полномочия, что-то неверно истолковали или перестраховались, то, безусловно, мы принесем извинения и впредь учтем все нюансы. А если нарушения не было, то тогда мы сможем провести дополнительные консультации с медицинским центром, выдавшим рецепт, чтобы правила оформления рецептов все-таки соблюдались.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Они заставили человека мучиться»: 92-летнему пенсионеру не продали лекарство из-за рецепта без индексаПровизор в новосибирской аптеке объяснил это тем, что с осени прошлого года действуют новые правила (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru