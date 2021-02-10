Трех пассажиров, убивших новосибирскую таксистку, будут судить

Дело об убитой тремя пассажирами новосибирской таксистке пойдет в суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Дело об убитой тремя пассажирами новосибирской таксистке пойдет в суд. Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителей Республики Тыва.

Всех троих обвиняют в разбое по статье 162 УК РФ. При этом в убийстве по пунктам по статье 105 УК РФ обвиняют только двоих. Третий участник группы обвиняется в пособничестве при совершении убийства по статье 105 УК РФ.

— По версии следствия, в середине декабря 2017 года трое мужчин, будучи Новосибирске, вызвали себе частное такси. В пути они напали на водителя авто — 52-летнюю женщину, чтобы завладеть машиной. Но, опасаясь, что сибирячка обратится в полицию, двое из мужчин убили ее на Бугринском мосту при пособничестве третьего. Машиной они распорядились по своему усмотрению, — пояснили в областной прокуратуре.

Вину в содеянном частично признал только один из обвиняемых. Сейчас уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Новосибирский областной суд. Наказанием за убийство может стать пожизненное заключение, за разбой же мужчинам может грозить до 15 лет лишения свободы.

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