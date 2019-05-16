Три пассажира убили таксистку: дело о трупе на Бугринском мосту раскрыто

СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-16T15:04:42+03:00

Водители оставили на дороге машину с жертвой, так как у них кончилось топливо

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Трое жителей Тывы обвиняются в убийстве новосибирской таксистки. Мужчинам 29,30 и 31 год, в середине декабря они вызвали такси, за рулем была женщина 52 лет. Об убийстве пассажиры договорились во время поездки, они попросили водителя свернуть в частный сектор с Бердского шоссе, где и совершили преступление.

— Приятели похитили ее мобильный телефон, денежные средства и завладели автомобилем. Когда они ехали на машине потерпевшей по Бугринскому мосту, закончилось топливо. Подозреваемые были вынуждены оставить машину и находившееся там тело, не успев принять мер к его сокрытию, — говорят в следственном управлении Новосибирской области.

«Комсомолка» сообщала в декабре о страшной «находке» на Бугринском мосту. Следователи отмечают, что раскрыть преступление удалось благодаря слаженной работе со структурами МВД. Подозреваемых задержали в разных регионах России. Один из них сбегал из места задержания, сейчас он вновь пойман и находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU