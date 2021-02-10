В Куйбышеве в 105 домов, оставшихся без отопления в мороз, вернули тепло

Утром без отопления остались 105 домов, 3 школы и 1 колледж. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В дома и школы Куйбышева, которые утром 10 февраля остались без отопления из-за аварии на теплотрассе, вернулось тепло. Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— По состоянию на 12:00, во все дома проведено тепло. До полной ликвидации повреждения на подающей трубе теплоснабжения тепло подается через обратную трубу. Обнаружено место дефекта, производится откачка воды и подготовка к земляным работам в месте повреждения трубопровода, — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, ранее стало известно, что в Куйбышеве остались без отопления 105 домов, 3 школы и колледж. В двух школах из-за ЧП отменили занятия.

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