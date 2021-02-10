В Новосибирской области больше 100 домов лишились отопления в мороз

Также без тепла остались школы и колледж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 10 февраля, в Куйбышеве из-за аварии на теплотрассе без отопления остались больше 100 многоквартирных домов и школ. Куйбышевская межрайонная прокуратура Новосибирской области в связи с этим организовала проверку.

— По предварительным данным, из-за дефекта на теплотрассе без тепла остались жители более 100 многоквартирных и частных домов, школы и колледжи. Будет проведена проверка исполнения жилищного законодательства и законодательства в сфере оказания ЖКХ. Во время проверки оценят действия должностных лиц и эксплуатирующих организаций, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, ранее в Новосибирске в микрорайоне «Чистая слобода» из-за аварии на несколько суток лишились электричества больше 2,5 тысяч людей.

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