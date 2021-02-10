Новосибирские полицейские помогли вытащить съехавший в кювет грузовик

Полицейские вызвали эвакуатор и автокран. Фото: ГИБДД по НСО.

На трассе Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе попал в ДТП грузовик DAF, который ехал из Новосибирска в Омск. Машина с 20-ю тоннами груза съехала в кювет и застряла там. К счастью, недалеко от места ДТП патрулировал экипаж ДПС. Они заметили фуру и подъехали на помощь.

— 46-летний водитель грузовика объяснил, что не справился с управлением и съехал в кювет, из которого сам не может вытащить автомобиль. В кузове машину было 20 тонн груза, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

Грузовик вернулся на дорогу, позже водитель поблагодарил сотрудников ДПС. Фото: ГИБДД по НСО.

Автоинспекторы вызвали на место аварии спецтехнику, а пока ее дожидались, регулировали движение на трассе. Грузовик вытащили из западни тяжелый эвакуатор и автокран — для этого пришлось сначала выгрузить весь товар, а потом снова сложить его в кузов.

Напомним, ранее сотрудники ДПС помогли водителю «КамАЗа»: при разгрузке товара мужчине оторвало большой палец на руке. Полицейские отвезли его в больницу.

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