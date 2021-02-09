В Новосибирске полицейские помогли водителю «КамАЗа», которому оторвало большой палец

Мужчине помогли капитан полиции Евгений Матвиенко и старший лейтенант полиции Дмитрий Минеев. Фото: ГИБДД по НСО.

В Новосибирске инспекторы ДПС экстренно отвезли в больницу водителя «КамАЗа», которому оторвало большой палец во время разгрузки. Перепуганный мужчина увидел патрульную машину и побежал к полицейским за помощью.

— Произошло все на улице Сибиряков-Гвардейцев. Мужчина объяснил инспекторам, что ему оторвало большой палец на руке задним бортом кузова. Он перебинтовал руку, но она заметно кровоточила, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

Сотрудники ДПС отвезли пострадавшего в больницу № 34. Там водителю оказали необходимую помощь.

Напомним, ранее сотрудники ДПС помогли семье с маленьким ребенком, чей автомобиль загорелся на трассе.

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