В Новосибирске полицейские помогли водителю «КамАЗа», которому оторвало большой палец

Мужчине помогли капитан полиции Евгений Матвиенко и старший лейтенант полиции Дмитрий Минеев. Фото: ГИБДД по НСО.
В Новосибирске инспекторы ДПС экстренно отвезли в больницу водителя «КамАЗа», которому оторвало большой палец во время разгрузки. Перепуганный мужчина увидел патрульную машину и побежал к полицейским за помощью.
— Произошло все на улице Сибиряков-Гвардейцев. Мужчина объяснил инспекторам, что ему оторвало большой палец на руке задним бортом кузова. Он перебинтовал руку, но она заметно кровоточила, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
Сотрудники ДПС отвезли пострадавшего в больницу № 34. Там водителю оказали необходимую помощь.
Напомним, ранее сотрудники ДПС помогли семье с маленьким ребенком, чей автомобиль загорелся на трассе.
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