Под Новосибирском полицейские помогли семье с двухлетним ребенком, у которых загорелась машина на трассе

Сотрудники ДПС помогли растерявшемуся водителю. Фото: ГУ МВД по НСО.

Сотрудники ДПС помогли потушить горящую «Тойоту Короллу», которая вспыхнула на трассе Р-255. Полицейские заметили стоящий на обочине автомобиль с включенной сигнализацией и подъехали на помощь.

Сибиряков спасли лейтенант полиции Денис Букин и старший лейтенант полиции Дмитрий Юрков. Фото: ГУ МВД по НСО.

— Из-под капота автомобиля шел дым, а водитель был в растерянности и не знал, как поступить. Рядом с машиной были жена водителя и их 2-летний сын. Инспекторы посадили женщину с ребенком в патрульный автомобиль и начали тушить пожар с помощью огнетушителя. К ним присоединились другие водители, проезжавшие мимо. Пожар был потушен. Помощь врачей никому не понадобилась, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские узнали, из-за чего загорелась машина. Оказалось, что водитель утеплил двигатель тканью, не думая, что она может воспламениться.

Напомним, ранее сотрудники ГИБДД спасли пожилых супругов из горящего частного дома в Черепановском районе.

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