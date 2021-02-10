В Новосибирске нашли водителя иномарки, который сбил на переходе 11-летнего мальчика и сбежал

Прежде чем скрыться, водитель довез пострадавшего мальчика до дома. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
Сотрудники ГИБДД нашли водителя, который сбил в Новосибирске 11-летнего мальчика. Виновник ДТП сначала отвез ребенка домой, а позже скрылся от полицейских.
— Водитель задержан. На данный момент известно, что это 31-летний мужчина, управлял автомобилем «Hyundai Solaris». Водитель признал свою вину, сейчас ведется административное расследование, — рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Напомним, ДТП случилось 31 января на улице Сухарной. Это попало на камеры видеонаблюдения: мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, как вдруг его сбила черная иномарка. Водитель отвез пострадавшего ребенка домой, передал его родителям и уехал. Позже мальчика увезли в больницу с переломом позвоночника.
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