В Новосибирске ищут водителя иномарки, который сбил 11-летнего мальчика и сбежал

ДТП случилось на улице Сухарной. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске полиция ищет водителя, который сбил 11-летнего мальчика на улице Сухарной. Интересно, что водитель, прежде чем скрыться, довез пострадавшего мальчика до дома.

— 31 января в 17:13 водитель двигался по улице Сухарная со стороны Заельцовского парка и у дома № 76/1 по улице Сухарной, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, наехал на 11-летнего мальчика, — сообщили в ГИБДД по городу.

КП-Новосибирск пояснили, что виновник ДТП передал мальчика родителям и объяснил им, что произошло.

— Во время разговора он представился Сергеем, сказал, что сбил ребенка, после этого уехал. Родители вызвали «скорую», их сына госпитализировали с переломом позвоночника. По словам мальчика, его сбила иномарка, седан темного цвета, — сказал КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков.

Всех очевидцев ДТП просят обратиться по телефонам 232-23-51 либо 232-23-21.

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