Мэр Анатолий Локоть предложил вывешивать на «доску позора» фамилии новосибирцев, которые не чистят балконы от снега

Анатолий Евгеньевич призвал горожан следить за своими балконами. Фото: Михаил ДОКУКИН

Обсуждая в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск уборку снега, мэр Анатолий Локоть предложил, как бороться с теми, кто не сбивает наледь и сосульки на собственных балконах, хоть и обязан по закону это делать.

- Может, нам взять да опубликовать фамилии тех собственников, козырьки которых не убраны. Пусть будет эдакая «доска позора», - высказался в эфире Радио «Комсомольская правда» глава города. – У меня есть убеждение из советского прошлого, что именно гласность – самое сильное средство, чтобы заставить людей почувствовать ответственность, а не штрафы.

Анатолий Локоть обратился также во время прямого эфира к горожанам:

- Дорогие новосибирцы, посмотрите за окна своих квартир, посмотрите на свои балконы, на свои лоджии. В каком они состоянии? А не скопился ли снег на ваших козырьках, не свисают ли сосульки с ваших подоконников? Не создают ли они прямую угрозу?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Анатолий Локоть: «Было 25 случаев падения снега с балконов и крыш»

Об этом глава города рассказал слушателям Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск (подробнее).