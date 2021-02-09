«Шел в наушниках и капюшоне»: под Новосибирском мужчина попал под поезд и выжил

ЧП произошло 8 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Под Новосибирском мужчина попал под поезд — к счастью, ему удалось выжить. ЧП произошло 8 февраля, в районе железнодорожной станции Инская в Черепаново.

— 28-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неустановленном месте с надетым на голову капюшоном и слушал музыку через наушники, — сообщили в УТ МВД по СФО. — Пострадавшего доставили в больницу врачи скорой помощи. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану левого уха.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об инциденте, произошедшем в декабре 2020 года. Тогда, в Новосибирской области, в Коченевском районе, грузовой поезд сбил мужчину, лежавшего на рельсах. Пострадавший остался жив и попал в больницу — ему отрезало голень левой ноги.

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