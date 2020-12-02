Машинист пытался затормозить: под Новосибирском мужчина попал под поезд и остался без ноги

В Новосибирской области поезд сбил мужчину, заснувшего на рельсах. Фото: УТ МВД по СФО

В Новосибирской области грузовой поезд сбил мужчину, лежавшего на рельсах. Пострадавший остался жив и попал в больницу — ему отрезало голень левой ноги.

— Машинист поезда, увидев мужчину, лежавшего на рельсах, пытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось. В результате произошедшего, 37-летнему томичу отрезало левую голень — его доставили в Коченевскую центральную районную больницу, — сообщили в УТ МВД по Сибирскому Федеральному округу.

Известно также, что на момент произошедшего пострадавший мужчина был нетрезв — это и послужило основной причиной произошедшего. Транспортные полицейские еще раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге.

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