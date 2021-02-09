В Новосибирске педофил вел интимную переписку с первоклассницей, больной ДЦП

Девочка сейчас учится в первом классе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске педофил больше месяца переписывался через соцсети с 8-летней девочкой, больной ДЦП. Это продолжалось до тех пор, пока обо всем не узнала мама школьницы. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— С 27 декабря 2020 до 6 февраля 2021 неустановленный человек вел переписку интимного характера с 8-летней первоклассницей, которая болеет ДЦП. Заявление поступило от матери девочки. Проводится проверка, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, ранее в Черепановском районе 35-летнего мужчину, который пытался совратить свою 14-летнюю дочь. Мать девушки написала на своего мужа заявление.

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