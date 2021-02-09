В Новосибирске педофил вел интимную переписку с первоклассницей, больной ДЦП

Девочка сейчас учится в первом классе.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Новосибирске педофил больше месяца переписывался через соцсети с 8-летней девочкой, больной ДЦП. Это продолжалось до тех пор, пока обо всем не узнала мама школьницы. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— С 27 декабря 2020 до 6 февраля 2021 неустановленный человек вел переписку интимного характера с 8-летней первоклассницей, которая болеет ДЦП. Заявление поступило от матери девочки. Проводится проверка, — рассказал КП-Новосибирск источник.
Напомним, ранее в Черепановском районе 35-летнего мужчину, который пытался совратить свою 14-летнюю дочь. Мать девушки написала на своего мужа заявление.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске отец пытался совратить свою дочь-школьницу
Заявление на мужчину написала мама девочки, которая узнала о произошедшем от ребенка (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru