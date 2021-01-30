В Новосибирске отец пытался совратить свою дочь-школьницу

Полиция задержала отца, пытавшегося совратить родную дочь. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Черепановском районе сотрудники полиции задержали ранее судимого 35-летнего мужчину, который пытался совратить свою 14-летней дочь.

— Со слов матери, все произошло в ночь с 27 на 28 января. По факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый задержан. Проводится расследование, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Известно, что данная семья не стояла на контроле у социальных служб. Мать девочки нигде не работает, а отец многократно привлекался к уголовной ответственности за драки, да еще и злоупотребляет спиртным. Его дочка учится в 7 классе, на учете в ПДН не состоит.

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