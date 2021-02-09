В новосибирском ТЦ объяснили, что случилось на горке, где девочка разбила себе лицо

Девочка получила травмы, скатившись с горки. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В торговом центре «Континент» на улице Троллейной прокомментировала случай на горке, который произошел в эти выходные. С горки, стоящей возле ТЦ, скатилась девочка, разбив себе лицо.

Администрация центра отметила, что мама малышки сама нарушила правила.

— Большая горка, на которой произошел инцидент, предназначена для детей от 12 лет и ростом 140 сантиметров. Это указано в правилах, которые расположены возле горки и которые грубо проигнорировала мама девочки. Хотим отметить, что рядом есть горка поменьше, для детей от 5 до 12 лет. Для ребятишек младше 5 лет у нас есть отдельный детский городок возле катка, — сказали в «Континенте».

Также в администрации утверждают, что никаких ям и неровностей на горке не было — это видно по камере видеонаблюдения. Девочка, по их словам, из-за возраста и небольшого веса просто не справилась со скоростью, перевернулась и ударилась об лед.

Напомним, инцидент произошел днем 6 февраля. Малышка, скатившись на ледянке, рассекла себе губу и глаз. Ее мама написала заявление в Следственный комитет и мэрию Новосибирска.

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