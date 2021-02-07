В Новосибирске девочка разбила лицо, скатившись с горки

По словам мамы, на горке есть яма. Фото: «Инцидент. Новосибирск»

Девочка разбила лицо, прокатившись на горке возле торгового центра в Новосибирске. О ЧП рассказали в социальных сетях.

— В Ленинском районе возле торгового цента есть горка. Радостная девочка съехала с нее и получила травму на лице, — рассказывает подписчица группы «Инцидент. Новосибирск»

По словам женщины, на спуске с горки есть яма, которую не сразу можно разглядеть. Она утверждает, что уже не один ребенок пострадал, катаясь здесь.

— Администрация торгового центра ответственности за состояние горки не несет, это указано на плакате, — говорит сибирячка.

Девочка прокатилась с горки, и рассекла себе губу и глаз.

Пользователей социальных сетей возмутил подобный случай:

— Горка явно не для такой малышки.

— Сочувствую очень!

— Пусть будет аккуратнее в следующий раз.

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