Под Новосибирском школьница обморозила руку, играя в снежки

Школьница обморозила пальцы во время игр в снежки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Под Новосибирском 15-летняя школьница из села Чистополье обратилась в больницу. У девушки была сильно обморожены пальцы.

— Медсестра Коченевской центральной районной больницы рассказала, что вечером 26 января к ним поступила 15-летняя пациентка с обморожением пальцев левой кисти 1-2 степени. Выяснилось, что за три дня до этого девушка обморозила руку, играя в снежки, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, к чему могут привести морозы: в начале февраля в больницу Черепаново госпитализировали 61-летнюю женщину. У нее было сильно обморожено все тело. Из-за сильного переохлаждения организма нарушилось кровообращение в мозге.

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