Под Новосибирском едва не замерзла насмерть 61-летняя пенсионерка

Из-за обморожения у сибирячки нарушилось кровоснабжение мозга.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В больницу города Черепаново Новосибирской области доставили пенсионерку с сильным обморожением всего тела. Состояние женщины тяжелое. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— 1 февраля была госпитализирована 61-летняя женщина с обморожением лица, грудной клетки, коленей 2 степени, кистей и стоп 3 степени. Из-за сильного организма переохлаждения нарушилось мозговое кровообращение, — сообщил КП-Новосибирск источник.
В ГУ МВД по региону КП-Новосибирск сообщили, что выясняют, из-за чего сибирячка могла получить обморожение.
Напомним, ранее в киоске в Новосибирске обнаружили мертвую 48-летнюю продавщицу. Ее смерть также наступила из-за переохлаждения.
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