Под Новосибирском едва не замерзла насмерть 61-летняя пенсионерка

Из-за обморожения у сибирячки нарушилось кровоснабжение мозга. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В больницу города Черепаново Новосибирской области доставили пенсионерку с сильным обморожением всего тела. Состояние женщины тяжелое. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— 1 февраля была госпитализирована 61-летняя женщина с обморожением лица, грудной клетки, коленей 2 степени, кистей и стоп 3 степени. Из-за сильного организма переохлаждения нарушилось мозговое кровообращение, — сообщил КП-Новосибирск источник.

В ГУ МВД по региону КП-Новосибирск сообщили, что выясняют, из-за чего сибирячка могла получить обморожение.

Напомним, ранее в киоске в Новосибирске обнаружили мертвую 48-летнюю продавщицу. Ее смерть также наступила из-за переохлаждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новосибирском киоске обнаружили мертвую 48-летнюю продавщицу

Озвучена предварительная причина ее смерти (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru