В Новосибирске 3-летний мальчик выпил дихлофос и попал в больницу

В Новосибирске 3-летний мальчик выпил дихлофос. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске 3-летний мальчик выпил дихлофос, оставшись без присмотра родителей в гостях. Ребенка доставили в больницу. ЧП произошло в воскресенье, 7 февраля.

— Ребенок был в гостях вместе со своими родителями. Оставшись без присмотра, он нашел в доме жидкий дихлофос и выпил его. Мальчика с серьезным отравлением на скорой доставили в больницу в Кировском районе, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске двухлетний мальчик выпил очиститель для труб и попал в реанимацию. ЧП произошло 7 ноября 2020 года. В момент случившегося мальчик был дома вместе со своей мамой, которая заполняла квитанции на оплату коммунальных платежей. Мальчик был рядом с ней, а потом сказал, что пойдет в ванную помыть руки. Примерно через минуту женщина отправилась проверить сына и увидела, что у него из открытого рта бежит слюна. Мальчик закричал, а рядом с ним лежала бутылка средства для очистки труб, которая хранилась в шкафу под мойкой.

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