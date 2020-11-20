Новосибирские полицеские рассказали, чем занималась мама, когда двухлетний ребенок выпил очиститель

В МВД рассказали подробности инцидента с ребенком, выпившим жидкость для чистки труб.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В МВД рассказали подробности инцидента с двухлетним ребенком, выпившим жидкость для чистки труб. Мальчик был госпитализирован в реанимацию 1-ой ДГКБ в Новосибирске вечером 7 ноября.
— Двухлетний ребенок был дома вместе со своей 24-летней матерью. Девушка была в комнате и заполняла квитанции на оплату коммунальных платежей. Мальчик был рядом с ней, а потом сказал, что пойдет в ванную помыть руки. Примерно через минуту женщина пошла проверить сына и увидела, что у него из открытого рта бежит слюна. Мальчик закричал, а рядом с ним лежала бутылка средства для очистки труб, которая хранилась в шкафу под мойкой. Женщина начала промывать ему желудок и вызвала рвоту. После этого вместе с мужем они отвезли ребенка в больницу, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас мальчику уже лучше, 10 ноября его перевели в общую палату. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.
В МВД также уточнили, что мальчик живет вместе со своими родителями, братьев и сестер у него нет. Семья ребенка характеризуется положительно, ранее на учете в ПДН не состоит, никто из родителей не привлекался к уголовной ответственности. Привлекать их к ответственности по 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) правоохранители не будут.
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