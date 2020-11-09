Двухлетний мальчик выпил очиститель для труб: ребенка спасают новосибирские врачи

В Новосибирске в больницу доставили двухлетнего мальчика. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске в больницу доставили двухлетнего мальчика. Ребенок отравился средством для чистки труб.

— В детскую больницу в Новосибирске вечером 7 ноября доставили двухлетнего мальчика с отравлением: дома он выпил средство для чистки труб. Ребенка направили в реанимацию. В больнице о случившемся сообщили в полицию — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Чулымском районе под Новосибирском полуторогодовалая девочка опрокинула на себя с плиты пятилитровую кастрюлю с бульоном, пока ее мама ненадолго вышла в огород. Ребенок скончался в больнице.

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