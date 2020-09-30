Под Новосибирском полуторагодовалая девочка погибла, опрокинув на себя кастрюлю с бульоном

В больнице под Новосибирском умерла полуторагодовалая девочка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В больнице под Новосибирском умерла полуторагодовалая девочка — она ошпарилась кипятком. Произошел несчастный случай в Чулымском районе.

— Девочка жила в доме вместе со своими родителями, 7-летней сестрой и 2-годовалым братом. Днем 27 сентября мама детей готовила обед: варила мясо в пятилитровой кастрюле на газовой плите. Отец семейства в это время был на работе, малыши играли в зале, а их старшая сестренка смотрела мультики в своей комнате. Убедившись, что дети заняты, женщина ненадолго вышла в огород, чтобы сорвать овощи и зелень. Вернувшись в дом, она услышала плач детей: на кухне она увидела, что газовый баллон лежит на полу, а плита сверху на нем, кастрюля также была опрокинута, был разлит бульон. Ее сын сидел на полу и плакал, сибирячка взяла его на руки и побежала к дочери. Девочка была в комнате — выяснилось, что ребенок ошпарился бульоном. Женщина сняла с дочери одежду и начала смазывать ее кожу маслом. Старшую дочь она попросила сходить к соседке, чтобы она попросила мужа на машине отвезти ребенка в больницу. В ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» девочку отправили в реанимацию с диагнозом: термический ожог кипятком туловища, конечности правого плеча второй степени, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Местная медсестра сообщила о произошедшем в полицию. Известно, что около полуночи 27 сентября малышка скончалась в реанимации.

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