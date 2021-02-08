В Новосибирске 55-летний строитель сорвался с 4-метровой высоты

Мужчина пострадал на стройке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске госпитализировали 55-летнего строителя, который упал с высоты второго этажа. Мужчина получил серьезные травмы. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Пациента, гражданина республики Узбекистан, 3 февраля доставили в Городскую клиническую больницу № 34, в нейрореанимацию. У него ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа, открытый перелом правой бедренной кости, артериальное кровотечение. По словам очевидцев, упал в вентиляционную шахту на стройке, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Материал по этому делу был передан в Следственный комитет России Новосибирской области.

Напомним, ранее на лыжной базе в Академгородке с горки упала 8-летняя девочка. Ее увезли в больницу с переломом руки.

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