В Новосибирске 8-летняя девочка сломала руку на горке

В Новосибирске 8-летняя девочка упала с горки и сломала руку. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске 8-летняя девочка упала с горки и сломала руку. Инцидент произошел во вторник, 2 февраля.

— Девочка упала, когда каталась на одной из горок на лыжной базе в Академгородке. Выяснилось, что при падении девочка сломала правую руку, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей в Новосибирске 1 января 2021 года. Тогда в горнолыжном комплексе «Иня» 8-летняя девочка погибла во время катания с горки на тюбинге. Она ехала вниз на большой скорости и врезалась в металлические ограждения. Ребенок скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

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