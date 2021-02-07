Сибиряк продает портрет Дональда Трампа за миллион рублей

Мужчина нарисовал ее 2 года назад. Фото: сайт "Авито".

Сибиряк продает портрет Дональда Трампа за 900 тысяч рублей. Картина нарисована маслом.

— Я нарисовал ее года два назад. Она долго лежала в шкафу, а тут нашел и решил ее продать, — рассказал КП-Новосибирск Кирилл, автор объявления.

По словам мужчины, на эту картину его вдохновили некоторые события, которые происходили в тот момент в его жизни.

— Такую огромную цену за картину я поставил просто так, для привлечения внимания к ней, объясняет сибиряк.

Пока что купить творчество Кирилла никто не решался. Зато поступала множество звонков с вопросом: «А не продали ли вы ее еще?».

Напомним, что недавно сибирячка выставила на продажу своего кота-любителя гаджетов. Его цена 350 тысяч рублей.

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