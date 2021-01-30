«Он любит с нами поговорить»: новосибирцы продают за 350 тысяч рублей кота-любителя гаджетов

Гром, он же Баюн, не только смышленый, но еще и очень назойливый. Фото: «Авито»

Житель Новосибирска выставил на продажу на сайте «Авито» необычного черного кота, помесь британца и сибирской кошки. В кругу семьи его зовут по кличке Гром, а в интернете он известен как Кот Баюн. И ведет он себя, как кот из сказки: умеет разговаривать с хозяевами и даже обращаться с гаджетами. Просят за него 347801 рубль. Откуда такая цена — в материале КП-Новосибирск.

Владельцы кота предупреждают: от Грома надо прятать гаджеты. Фото: «Авито».

— Коту 4 с лишним года. Взяли его по объявлению, думали, что обычный, а оказалось, что нет. Он дико смышленый, но житья нам не дает. Во-первых, как только наступает 10 часов вечера, кот у всех домашних — меня, жены, двоих детей — отбирает мобильники и лапой выключает телевизор. И ничего не поделаешь, приходится идти рано спать. Чужие телефоны разблокирует на раз, так что смотреть надо за ним! Только на камеру этого показывать не хочет. Кроме того, он еще и внимания к себе требует: приходит и начинает мяукать, разговаривать. Он очень любит, когда с ним разговаривают и советуются, но слушать это несколько часов подряд невозможно. Дети его игнорируют — надевают наушники и все. А мы с женой только и слушаем его «разговоры», — рассказал КП-Новосибирск хозяин необычного животного.

Цена под 350 тысяч рублей — только уловка для привлечения внимания. Хозяева Баюна продавали его несколько раз, но за более скромную плату — около 100-200 рублей. Но кот своих владельцев так любит, что всегда возвращается из любого уголка города. Иногда его привозят обратно, а иногда он и сам доходит до своего родного дома.

коту нравится в гостях у других, но дома - лучше. Фото: предоставлено героем публикации.

— В новогодние праздники мы его отдавали в Академгородок. И вот сегодня в 11 часов он вернулся. Видимо, сам себе по телефону вызвал такси или на общественный транспорт сел. Иначе я не могу объяснить, как он дошел до дома! Сейчас мы работаем, а этот «помощник» спит, — смеется владелец кота.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала про другого новосибирца, который продает автограф президента России Владимира Путина почти за миллион рублей. На продажу он выставил и автограф Джо Байдена, правда, просит за него только 150 тысяч.

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