Новосибирец продает на сайте «Авито» фотографию президента РФ Владимира Путина с его оригинальным автографом. Автор объявления уверяет, это уникальная вещь, которая с годами будет только расти в цене. Мужчина подчеркивает, подпись — подлинная, он уверен, что это подтвердит любой эксперт.— Путин редко дает автографы, еще реже — автографы на фотографиях, поэтому цена артефакта соответствующая. Дешевле продаются либо подделки, либо автографы не очень хорошего качества, — отмечает новосибирец.Цветной снимок размером 10х15 сантиметров администрация главы государства отправила новосибирцу, после того, как он написал письмо Владимиру Путину. Он рассказал, что создал частный музей, и ему для коллекции нужен снимок президента с автографом. Просьбу мужчины выполнили, но не сразу. Несколько раз ему звонили из администрации главы государства: там собирали информацию о музее. В итоге заветную фотокарточку новосибирец получил по почте.— К фотографии прилагается сопроводительное письмо из администрации президента РФ, подтверждающее подлинность автографа, а также правительственный конверт, в котором фото было доставлено адресату. Документ датирован 2001 годом, — рассказал КП-Новосибирск автор объявления.Сам он говорит, что вынужден расстаться с уникальной вещью, так как пандемия подкосила его финансовое положение.— Совсем не хочется продавать снимок. Мне бы не хотелось, чтобы он покидал Новосибирск. Если я решу свои проблемы с деньгами, я сниму автограф с продажи. Этот лот предназначен для состоятельных людей, конечно. Не каждому по карману подобные вещи, — поделился с КП-Новосибирск мужчина.Интересно, что новосибирец продает автограф еще одного известного политика — Байдена — нового президента США. При Бараке Обаме он занимал должность вице-президента США, до этого долгие годы был сенатором. Вот только цена за его снимки с подписью в разы дешевле российского главы государства. За две фотографии с автографом автор объявления просит 149 тысяч рублей.Также среди объявлений есть подлинный автограф Анатолия Собчака, бывшего мэра Санкт-Петербурга и отца известной телеведущей Ксении Собчак. За фотокарточку покойного политика с подписью новосибирец просит 99 тысяч рублей.КСТАТИФотография президента с автографом, не единственная вещь главы государства, которую продавали на сайтах объявлений. В 2019 году житель Петербурга выставил на продажу визитку Владимира Путина. На белом прямоугольном листке сними чернилами напечатано: «Владимир Путин. Советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов». Визитку мужчина оценил в 650 тысяч рублей. Владелец лота рассказал, что его отец в девяностые был депутатом, он общался с будущим президентом РФ.А в 2019 году визитку Владимира Путина 20-летней давности выставили за 2 миллиона рублей. Кусок картона владелец так дорого оценил, потому что он хорошо сохранился. Автору объявления визитка также досталась от отца. Он работал переводчиком и приходил в Смольный вместе с группой иностранных инвесторов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сети продают старую визитку Путина за 650 тысяч рублей.Ее владелец утверждает, что карточка принадлежала президенту, когда он еще работал в Ленинграде. (подробнее)Два миллиона, кто больше: В Петербурге продают очередную визитку Путина.Это самое дорогое предложение за последнее время. (подробнее)